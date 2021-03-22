Гент с трудом победил аутсайдера – слабый матч Яремчука и Безуса
С большими проблемами Генту удалось дожать предпоследнюю команду лиги Серкль-Брюгге. Роман Яремчук сыграл 86 минут, а Роман Безус был заменен в перерыве.
Источник: 24 канал
Судьба поединка была решена в самой концовке. На 80-й минуте Нурио Фортуну сбили в штрафной и рефери указал на точку.
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Удар с пенальти Алессио Кастро-Монтеса голкипер отбил, но игрок Гента оказался первым на добивании. Победа позволила "буйволам" подняться на 9-ю строчку с 43 очками.
Портал WhoScored поставил двум украинцам самые низкие баллы в команде среди 16-ти игроков, которые выходили на поле в составе Гента. У Яремчука – 6,25 (и желтая карточка в пассиве), в Безуса – 6,04.
Чемпионат Бельгии, 31 тур
Гент – Серкль-Брюгге 1:0
Гол: Кастро-Монтес, 81.
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