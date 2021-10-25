Гармаш набрал бешеную форму бомбардира – статистика провоцирует его вызов в сборную

Недавно в медийном пространстве появились слухи, что на матчи сборной Украины в ноябре Александр Петраков вызовет Дениса Гармаша. Результативность игрока говорит в его пользу.

Для того, чтобы забить гол, Гармашу в среднем нужно 87,5 минут на футбольном поле. В УПЛ его опережает только нападающий Шахтера Лассина Траоре – 72,5 минуты.

Интересно Лунин наконец-то получит желанный шанс – Куртуа получил травму в матче против Барселоны

В текущем сезоне Денис забил за Динамо уже 6 голов. 31-летний нападающий часто выходит на позиции центрального нападающего, которая для него не является родной.

Впрочем, опыт и желание открыли карьере футболиста второе дыхание. Он получает похвалу не только от тренера Динамо Мирчи Луческу. Его высокий уровень заметил и Александр Петраков, который готов вернуть хавбека в сборную. За "желто-синих" Гармаш последний раз играл 4 года назад.

11 ноября сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии, а 16 числа сыграет заключительный матч группового этапа отбора на Мундиаль против Боснии, в котором нас устроит только победа.