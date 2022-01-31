Даниил Сикан мог перейти в Базель, Мехелен или Аустрию, но решил приобрести игровую практику в Германии. Друголиговая Ганза обсуждает с Шахтером последние детали аренды талантливого нападающего.

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Сообщается, что представитель Второй Бундеслиги гарантирует 20-летнему форварду игровую практику. Кроме того, клуб готов помочь футболисту получить немецкое гражданство, чтобы он не считался легионером. Он имеет немецкие корни, поэтому сделать это вполне реально. Правда, от украинского паспорта в таком случае придется отказаться.

В текущем сезоне Сикан сыграл в 14 матчах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Он дебютировал за сборную Украины и даже записал на свой счет гол в ворота Казахстана.