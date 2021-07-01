На 120+1 минуте матча 1/8 финала Евро-2020 24-летний Артем Довбык забил решающий гол и вывел национальную команду в следующий этап турнира.

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Молодой нападающий этим голом установил сразу два рекорда. Теперь ему принадлежит авторство самого позднего мяча и самого позднего победного мяча в истории сборной Украины.

Ранее рекорды в этих номинациях принадлежали Андрею Ярмоленко (90+7 минута) и Андрею Шевченко (90+4 минута).

Матч 1/4 финала Евро-2020 между Англией и Украиной состоится в Риме на Стадио Олимпико уже в субботу, 3 июля. Начало матча – в 22:00.