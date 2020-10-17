Нападающие сборной Украины Роман Яремчук и Артем Кравец отличились забитыми голами за свои команды. Яремчук забил гол за бельгийский "Гент". Кравец же продолжает отмечаться голами за "Коньяспор" в чемпионате Турции.

Первым забил Кравец. Нападающий отличился в воротах "Ени Малатьяспор" в домашнем матче, спасая для "Коньяспора" ничью.

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Гол Кравец забил на 83-й минуте. После подачи с углового мяч сбросили в зону, где находился украинец. Нападающий головой отправил мяч в ворота.

Относительно Яремчука, то он приложился к обоим голам "Гента" в выездном матче против "Серкль Брюгге". Однако это не спасло его команду от разгромного поражения 5:2.

В первом тайме именно Яремчук отдал пас на Ханче-Ольсена, после чего счет сравняли. При подаче с углового мяч вылетел за пределы штрафной площадки. Его и подобрал украинец, после чего навесил в штрафную площадку. После удара головой мяч полетел под перекладину ворот.

Во втором тайме в ворота "Серкль Брюгге" был назначен пенальти. Его и реализовал Яремчук, четко пробив с 11-метровой отметки.