Нападники збірної України Роман Яремчук та Артем Кравець відзначилися забитими голами за свої команди. Яремчук забив гол за бельгійський "Гент". Кравець же продовжує відзначатися голами за "Коньяспор" у чемпіонаті Туреччини.

Першим забив Кравець. Нападник відзначився у воротах "Єні Малатьяспор" у домашньому матчі, врятувавши для "Коньяспора" нічию.

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Гол Кравець забив на 83-й хвилині. Після подачі з кутового м'яч скинули в зону, де перебував українець. Нападник головою відправив м'яч у ворота.

Щодо Яремчука, то він приклався до обох голів "Гента" у виїздному матчі проти "Серкль Брюгге". Однак це не врятувало його команду від розгромної поразки 5:2.

У першому таймі саме Яремчук віддав пас на Ханче-Ольсен, після чого рахунок було зрівняно. Під час подачі з кутового м'яч вилетів за межі штрафного майданчика. Його і підібрав українець, після чого навісив у штрафний майданчик. Після удару головою м'яч полетів під перекладину воріт.

У другому таймі у ворота "Серкль Брюгге" було призначено пенальті. Його і реалізував Яремчук, чітко пробивши з 11-метрової позначки.