Форма Рэмбо: бывший тренер сборной Павлов на видео похвастался "физухой" – ему 67 лет
Источник:фейсбук Яны Павловой
Нагрузку Николая Павлова футболисты, которым приходилось с ним работать, вспоминают всю жизнь. Но специалист требователен не только к подопечным, но и к самому себе.
Известный украинский тренер не дает себе расслабиться даже после выхода на пенсию. Специалист благодаря регулярным упражнениям держит себя в очень хорошей форме.
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Дочь Николая Павлова Яна выложила в сеть видео, на котором ее папа активно подтягивается на перекладине. В свои 67 лет специалист может "дать фору" многим молодым ребятам.
Напомним, Николай Павлов входил в тренерский штаб сборной Украины в 1992 и 1994 годах и даже возглавлял команду в трех матчах.
За время тренерской карьеры он успел потренировать Таврию, Днепр, Динамо, Ильичевец, Сталь и Ворсклу.
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