Финляндия–Украина: первая победа Петракова, юбилей Пятова, фактор Ярмоленко

Украинцы побеждают в Хельсинки в битве нервов с Финляндией. После серии ничейных результатов команда Александра Петракова добывает три очка.

Александр Петраков выпустил вполне прогнозируемый состав с пятью защитниками и атакующим трио Цыганков-Яремчук-Ярмоленко. В воротах место занял Андрей Пятов, проводивший свой 100-й матч в сборной.

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Игра в Гельсиники началась очень живо. На второй минуте хозяева организовали опасный выпад, который завершался мощным ударом из пределов штрафной от Робина Лода – в падении Пятов отвел угрозу. Уже через мгновение на ударной позиции оказался Роман Яремчук, однако пробил несильно. А потом Яремчук выступил в роли ассистента. На подступах к владениям Лукаша Градецки нападающий "сине-желтых" отпасовал Андрею Ярмоленко, который отважился на дальний выстрел. Визуально несильный удар с правой (!) оказался точным и голевым – 0:1!

Радость "сине-желтых" / фото Getty Images

На 15-й минуте Виктор Цыганков простреливал с левого фланга на Яремчука, который приложился как следует к мячу – рядом со штангой. В следующей атаке Йоэль Похьянпало падал во владениях Пятова, впрочем без помощи защитников нашей команды. Вскоре активность Яремчука снова конвертировалась в голевую возможность. Ярмоленко не успел на опасный прострел Романа с правого фланга.

Неприятности для гостей пришли спонтанно. Финны выполнили угловой, Похьянпало головой целил в угол ворот, однако Пятов совершил эффектный сейв. Николай Матвиенко пытался выбить мяч подальше, и попал в ногу Пукки. Курьезно и обидно – 1:1.

Матвиенко попадает в Пукки / фото Getty Images

И все же на перерыв "сине-желтые" ушли с преимуществом в счете. Александр Тымчик прострелил с правого фланга на Виктора Цыганкова. Удар вингера превратился в спонтанную скидку на Яремчука, который не растерялся и расстрелял голкипера.

В перерыве Петраков заменил Эдуарда Соболя на Виктора Корниенко, а стартовые минуты второго тайма прошли под знаменем атак украинцев. Особенно активным в эти минуты был Ярмоленко, собиравший на себе многочисленные фолы соперников. На 66-й минуте прекрасную возможность потеряли уже финны – Николай Шапаренко завалил Лода неподалеку штрафной. Исполнение "стандарта" от Урхо Ниссили было далеким от идеала.

Пятов против финнов / фото Getty Images

Усталость чувствовалась в действиях подопечных Петракова. Финляндия, которую совсем не устраивал ход событий на поле и результат, добавила в атакующей агрессии. На 76-й минуте очередной штрафной от Ниссили потянул Пятов, а на добивании Паулюс Араюри пробил неточно. Нам крупно повезло.

Этот момент хорошо встряхнул украинцев, которые завладели мячом и чаще выбирались к воротам Градецки. Последние минуты получились очень нервными, впрочем "сине-желтые" удержали желаемый результат. Теперь победное шествие следует продолжить во Львове в дуэли с боснийцами.

Отбор ЧМ-2022, группа D

Финляндия – Украина 1:2

Голи: Пукки, 29 – Ярмоленко, 4, Яремчук, 34.