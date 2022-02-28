ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы: изоляция продолжается

Руководящие футбольные органы приняли важное решение в отношении страны-агрессора. Теперь российские команды исключены из всех футбольных турниров.

"После первоначальных решений Совета ФИФА и Исполнительного комитета УЕФА, которые предусматривали дополнительные санкции, ФИФА и УЕФА сегодня приняли решение, что все российские команды, сборные и клубы, должны быть исключены из турниров ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления", – указано в пресс-релизе.

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Сообщается, что эти решения были приняты Советом ФИФА и Исполнительным комитетом УЕФА – главными органами организаций, принимающих важнейшие и срочные решения.

"Футбол един в этом вопросе и выражает полную поддержку людям, которые страдают в Украине. Президенты ФИФА и УЕФА надеются, что ситуация в Украине наладится как можно скорее и футбол снова станет ориентиром единства и мира среди людей", – заявили в организациях.

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