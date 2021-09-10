FIFA 22 будет с подарком для украинских геймеров

Уже вскоре симулятор FIFA 22 станет доступным для геймеров. Разработчики создали в игре национальную сборную Украины.

Украинские геймеры с нетерпением ожидают выхода FIFA 22. Разработчики симулятора создали сборную Украины, поэтому киберспортсмены смогут играть за любимую "желто-синюю" команду.

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Выход игры запланирован на 1 октября. В игре доступно более 30 футбольных лиг и 90 стадионов. Кроме того, геймеры могут почувствовать особую атмосферу еврокубков и вывести свои команды к высоким футбольным вершинам.