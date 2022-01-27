Ференцварош Зубкова уступил Пушкаш Академии: российский тренер Черчесов потерпел провал

Ференцварош не смог одолеть Пушкаш Академию. Команда Зубкова пострадала из-за удаления.

Чемпионат Венгрии

Пушкаш Академия – Ференцварош – 1:0

Гол: Нуньеш, 45+4

Удаление: Бешич, 24 (Ференцварош)

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Российский наставник действующего чемпиона Венгрии Станислав Черчесов не смог найти ключик к обороне Пушкаш Академии. Украинец Александр Зубков вышел в стартовом составе, однако не смог помочь своей команде завоевать очки. В составе хозяев в центре поля вышел Артем Фаворов.

Гости вынуждены были сбавить атакующие обороты уже в середине первого тайма – Бешич получил вторую желтую карточку и покинул поле. Пушкаш Академия использовала численное преимущество и одержала минимальную победу.

У Ференцвароша в активе 35 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, Пушкаш Академия и Кишварда имеют всего на 1 зачетный балл меньше.