Отпуск Шевченко продолжится

Дженоа уволила Андрея Шевченко с должности главного тренера, но не расторгла контракт, чтобы избежать выплаты многомиллионной компенсации. Юридически украинский специалист продолжает работать в генуэзском клубе.

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Польский футбольный союз хотел видеть Шевченко во главе сборной. Функционеры даже нашли спонсоров, готовых покрыть часть большой зарплаты украинца. Впрочем, приступить к новой работе Андрею Николаевичу не удастся.

Андрей Шевченко не будет тренировать сборную Польши! Контракт с Дженоем не удалось разорвать! Теперь поляки выбирают между своими,

– сообщил журналист Игорь Цыганык в своем твиттере.

Таким образом, главным претендентом на должность наставника "Кадры" стал Адам Навалка, уже работавший с национальной командой Польши. Что касается Шевченко, то он останется на зарплате у Дженоа и продолжит отпуск.

Автор Роман Колодрубский