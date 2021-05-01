На 23-й минуте Александр Зубков начал атаку на правом фланге, обыгрался с партнерами, которые на мгновение потеряли мяч. Однако оборона гостей мгновенно его вернула сопернику. Этим воспользовался Токмак Нгуэн и открыл счет.
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Через несколько минут Ференцварош провел вынужденную замену – травмировался Александр Зубков. Неприятные новости накануне поездки в лагерь национальной сборной Украины.
После этого команды обменялись голами. Дино Беширович в середине второго тайма восстановил равновесие, однако на последней минуте Токмак оформил дубль и принес победу чемпиону.
Чемпионат Венгрии, 32 тур
Ференцварош – Мезокьовешд 2:1
Голы: Нгуэн, 23, 89 – Беширович, 64.