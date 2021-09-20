Фейл в Бельгии: Безус промахнулся с пенальти, который мог спасти Гент от поражения

В матче 8-го тура чемпионата Бельгии Гент на выезде уступил Кортрейку. Роман Безус стал главным антигероем матча.

Уже в начале поединка Кортрейк вышел вперед благодаря пенальти и заставил гостей идти вперед и открывать тылы. Гент хотел во что бы то нии стало сравнять счет, но защита соперника действовала надежно.

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Впоследствии "буйволы" тоже заслужили пробить 11-метровый удар. К мячу подошел украинский хавбек Роман Безус. Он сумел развести мяч и голкипера по разным углам, но попасть в ворота – нет. В итоге – минимальное поражение Гента.

Сейчас Гент имеет лишь 7 очков в активе и расположился в турнирной таблице перед зоной вылета.