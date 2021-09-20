Вже на початку поєдинку Кортрейк вийшов вперед завдяки пенальті та змусив гостей йти вперед та відкривати тили. Гент хотів будь-що зрівняти рахунок, але захист суперника діяв надійно.

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Згодом "буйволи" теж заслужили пробити 11-метровий удар. До м'яча підійшов український хавбек Роман Безус. Він зумів розвести м'яч та голкіпера по різних кутах, але влучити у ворота – ні. У підсумку – мінімальна поразка Гента.

Зараз Гент має лише 7 очок в активі та розташувався у турнірній таблиці перед зоною вильоту.