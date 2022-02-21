Фехервар проиграл аутсайдеру – Петряк, Макаренко и Шабанов не помогли

Фехервар в родных стенах не смог устоять перед Уйпештом. Аутсайдер неожиданно нанес поражение одному из лидеров чемпионата.

В составе хозяев с первых минут вышли Иван Петряк, Евгений Макаренко и Артем Шабанов. Богдан Леднев начал матч на скамье запасных, но потом тренер бросил его в бой.

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План Фехервара на игру был неудачным, преимущественно владели гости. Сразу после перерыва это повлияло на счет – отличился Крузе. Затем Зивзовадзе удвоил преимущество Уйпешта.

Гол Николича подарил надежду на хоть одно очко, но гости сумели удержать победу до финального свистка.

Фехервар идет в таблице четвертым и отстает от лидера на 13 очков. Уйпешт благодаря победе поднялся с последнего места, но находится в зоне вылета.

Чемпионат Венгрии, 21 тур

Фехервар – Уйпешт – 1:2

Голы: Николич, 88 – Крузе, 46, Зивзивадзе, 74