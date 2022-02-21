У складі господарів з перших хвилин вийшлив Іван Петряк, Євген Макаренко та Артем Шабанов. Богдан Лєднєв почав матч на лаві запасних, але згодом тренер кинув його у бій.

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План Фехервара на гру був невдалим, здебільшого перевагою володіли гості. Одразу після перерві це вплинуло на рахунок – відзначився Крузе. Потім Зівзівадзе подвоїв перевагу Уйпешта.

Гол Ніколіча подарував надію на бодай одне очко, але гості зуміли втримати перемогу до фінального свистка.

Фехервар йде у таблиці четвертим та відстає від лідера на 13 очок. Уйпешт завдяки перемозі піднявся з останнього місця, але ще перебуває у зоні вильоту.

Чемпіонат Угорщини, 21 тур

Фехервар – Уйпешт – 1:2

Голи: Ніколіч, 88 – Крузе, 46, Зівзівадзе, 74