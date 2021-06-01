Фантастический удар: Бущан забил Трубину невероятный гол, от которого сам схватился за голову

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан может эффективно играть не только на линии ворот.

На тренировке сборной Украины во время выполнения одного из упражнений Георгию Бущану удался невероятный удар.

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Вратарь Динамо левой ногой из-за пределов штрафной сумел попасть в самую девятку – Анатолий Трубин не имел никаких шансов.

Фантастический гол удивил самого Бущана, который после эпизода схватился за голову.