Евро-2020: звездный хавбек Реала Тони Кроос может завершить карьеру в сборной после турнира

Похоже, что Евро-2020 станет последним турниром в сборной для целой плеяды футболистов.
Сразу после Евро-2020 немецкий хавбек Тони Кроос обсудит с наставником команды свое будущее.
К теме Звездный Бэйл хочет завершить карьеру после Евро-2020 – ему всего 31 год
После того, как турнир завершится, я подумаю и поговорю с Ганси Флик. Мы с ним давно знаем друг друга, – сказал Кроос.
В футболке Бундестим 31-летний хавбек дебютировал в 2010 году. Он успел провести за национальную команду 101 матч, забить 17 голов и отдать 19 результативных передач.
На групповом этапе Евро-2020 "немецкая машина" встретится с Францией, Португалией и Венгрией.Яремчук неудачно "подколол" Зинченко – универсал Сити не оценил шутку о Лиге чемпионов