Дженоа отказалась от упряжи – "грифоны" арендуют партнера Малиновского

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга останется в лагере киевлян. Клуб уже заявил его на сезон УПЛ 2021/22 в списке Б.

Итальянская Дженоа отказалась от покупки Владислава Супряги. Приоритетной для клуба стала аренда 24-летнего нападающего Аталанты Сэма Ламмерса.

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"Грифоны" продали Роме своего основного нападающего Шомуродова, что должно было освободить место для Владислава Супряги. Но похоже на то, что итальянцы не хотят инвестировать в игрока из зарубежного чемпионата и давать ему время на адаптацию.

Динамо уже заявило Супрягу на чемпионат Украины. Похоже на то, что в клубе уже питают иллюзий о возможности продажи форварда.

Ламмерс перешел в Аталанту из ПСВ в прошлом году за 7 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 2 гола в 18 матчах.