По мнению экс-тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо, работа в клубе пойдет на пользу Андрею Шевченко, тем более что он долго о ней мечтал. Но вместе с тем эксперт удивлен его выбором места работы.

На тему Звезды сборной Украины и Челси: кого попытается купить Шевченко для усиления Дженоа

Дженоа – команда среднего уровня почти внизу турнирной таблицы. Поэтому многое будет зависеть от того, будут ли у него возможности усилить состав. Считаю, что Дженоа чуть-чуть не та команда для Шевченко, но если он, конечно, хочет тренировать, застаиваться тоже нельзя,

– сказал Сабо.

Также Сабо добавил, что Дженоа может стать для Шевченко как трамплином в Милан, так и мощным ударом по репутации в случае неудачи.

Напомним, сейчас Дженоа в таблице Серии А размещается перед зоной вылета. 21 ноября "грифоны" сыграют против Ромы.