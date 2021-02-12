В своей карьере Артем трижды забивал Бешикташу, однако на этот раз смазал в ответственный момент.

Источник: 24 канал

Бешикташ и Коньяспор обменялись ранними голами – на выстрел Огузхана Озьякупа мгновенно ответил Абдулкерим Бардакчи.

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Артем Кравец вышел на поле на 65-й минуте и имел идеальную возможность для того, чтобы забить. Однако это случилось в компенсированное время ко второму экстратайму! Украинец убежал от Домагоя Виды, оказался на ударной позиции и перебрасывал Утку Ювакурана. Кипер Бешикташа своевременно вышел из ворот и ликвидировал угрозу. Второй удар Кравцу совсем не удался.

Вопрос в другом – не играл ли руками вратарь за пределами своих владений? Артем сигнализировал об этом рефери, режиссеры крутили повторы, однако ситуацию это не изменило. Команды сразу взялись исполнять послематчевые пенальти.

Украинец подошел к отметке первым и снова проиграл дуэль голкиперу. Сама серия стала продолжением напряженной игры – четыре промаха, три из которых совершили футболисты Коньяспора. Как следствие, Бешикташ в полуфинале.

Обзор матча (игра руками вратаря за пределами штрафной после удара Кравца – на 7:45, нереализованный пенальти – на 8:15)

Кубок Турции, 1/4 финала

Коньяспор – Бешикташ 1:1 (по пенальти 2:3)

Голы: Бардакчи, 18 – Озьякуп, 13.