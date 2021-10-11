Довбык мог перейти во Францию: почему талант не захотел заходить в орбиту Гвардиолы

Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбык мог сменить клубную прописку уже этим летом. Впрочем, предложение не устроило ни его, ни днепрян.

Прошлого трансферного окна подписать талантливого украинского форварда хотел французский Труа, который входит в City Football Group. Правда, французы поскупились на сумму покупки.

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И для Динамо и для Шахтера цена на Довбика будет однозначно выше рыночной – 10 – 12 миллионов евро. Довбык смотрит в сторону Европы, это однозначно. Наиболее конкретное предложение этого лета была от Труа – в последний день трансферного окна, по моей информации, за него предложили в целом 5 миллионов евро,

– рассказал Михаил Спиваковский.

СК Днепр-1 хотел получить больше денег, поэтому ответил отказом. Свободные средства французы использовали на аренду вингера Динамо Жерсона Родригеса. Ранее Труа приобрел 20-летнего нападающего Николая Кухаревича, которого отправил в аренду в бельгийский Левен.

Сам Довбык ожидает зимнего трансферного окна, а клуб – более выгодных предложений из Европы.