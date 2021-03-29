Противостояние на "Олимпийском" подарило нам несколько интересных статистических показателей. Как с приятным оттенком, так и не очень.

Поединок между сборными Украины и Финляндии стал 125-м проведенным на своем поле для "сине-желтых" (70 побед, 33 ничьих, 22 поражения, мячи 196-96). Кроме того, НСК "Олимпийский" принял 60-й матч с участием нашей сборной.

Читайте также Ротань назвал ТОП 5 матчей сборной Украины: от спасения в Казахстане до шока для Англии

Индивидуальным достижением отметился нападающий Жуниор Мораес, который стал 76-м автором голов в составе украинской национальной команды. Натурализованный бразилец забил свой дебютный гол в возрасте 33 года и 358 дней. Таким образом, форвард Шахтера возглавил список самых возрастных авторов премьерных голов в составе сборной Украины и превзошел своего земляка Эдмара.

Вошел в историю и Виталий Миколенко. Защитник Динамо стал 17-м удаленным с поля сборником и возглавил рейтинг самых молодых футболистов, которых удаляли с поля. Раньше удерживал пальму первенства Евгений Похлебаев, который увидел перед собой красный свет в 1994-м.

К теме Топ-бомбардир сборной, магия Львова, Блохин-рекордсмен: история "сине-желтых" в цифрах

Добавим, что поединок с финнами оказался юбилейным для Евгения Макаренко. Наш полузащитник провел 10-й матч в футболке главной команды страны. Интересно, что дебютировал Макаренко в сборной чуть больше семи лет назад.