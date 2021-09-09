"Должен звонить вам и спрашивать, как играть?": тренер сборной "взорвался" из-за журналиста

В матче против Чехии центральный защитник Сергей Кривцов получил травму и попросил замену. На поле вышел левый защитник Эдуард Соболь, но Украина продолжила играть с тремя центрбеками и пропустила в конце игры.

По мнению Петракова, схема игры сборной важнее чего-либо. Поскольку ответственность за результат несет именно он, то решение о схеме игры и других командных действиях должен принимать он без чьей-либо помощи.

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Важнее ли схема игры сборной за кадры? А я должен вам позвонить и спрашивать, как играть? Или как? Почему я должен менять схему? Скажите мне – почему? Потому что вы хотите, чтобы я изменил схему? Я главный тренер. Понимаете? Я главный тренер. Вам не нравится эта сборная. Не всем же я должен нравиться,

– выпалил Петраков на вопрос журналиста.

Напомним, в середине первого тайма Украина благодаря голу Корниенко вышла вперед, но за 20 секунд до финального свистка пропустила гол.