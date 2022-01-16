Для нас это было важно, – гендир Дженоа наконец-то объяснил увольнение Шевченко

Дженоа решила прекратить сотрудничество с Андреем Шевченко и его штабом. Украинец поработал в команде чуть больше двух месяцев.

Когда Дженоа назначала Шевченко, новое руководство клуба уверяло украинца в полном доверии и долгосрочном проекте. Но клуб уволил украинца уже после 11 матчей.

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Генеральный менеджер Дженоа Йоханнес Шпорс объяснил, почему клуб отошел от первоочередного плана. В развитие событий вмешалось отсутствие положительных результатов.

Я много говорил с Шевченко. К сожалению, игра и результаты не улучшились. А для нас это очень важно. Потому решили действовать быстро. Мы хотели быть честными с Шевченко. Быстрое решение часто является лучшим,

– сказал он.

Функционер убежден, что после увольнения Шевченко команда получит положительный импульс и сможет сразиться за сохранение прописки в Серии А.

Под руководством Шевченко Дженоа сыграла 11 матчей: 9 в чемпионате (6 поражений и ни одной победы) и 2 в Кубке (победа над Салернитаной и поражение Милана).