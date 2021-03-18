Киевское Динамо не сумело ничего противопоставить Вильярреалу в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Подопечные Унаи Эмери без проблем прошли в следующий этап турнира.

К матчу 1/8 финала Лиги Европы Динамо подходило в статусе аутсайдера. Поражение 0:2 в родных стенах не оставляло даже призрачной надежды.

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Впрочем, были надежды, что киевляне смогут хотя бы эффектно уйти из турнира, но "желтая субмарина" не оставила киевлянам ни единого шанса.

Хозяева полностью контролировали ход игры, а дубль Морено в первом тайме убил всю призрачную интригу.

Вильярреал спокойно проходит в следующий этап, а подопечные Луческу бесславно покидают еврокубки.

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч

Вильярреал – Динамо – 2:0

Голы: Морено, 13, 36