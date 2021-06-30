Как дети поздравляли Шевченко с победой над Швецией: видео дня

Сборная Украины вчера праздновала победу над Швецией и выход в 1/4 финала Евро-2020. Присоединились к празднику и дети наставника команды Андрея Шевченко.

Сборная Украины благодаря голу Артема Довбыка в компенсированное время обыграла Швецию и пробилась в 1/4 финала Евро-2020.

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Поздравить команду с победой с трибун спустились и дети Андрея Шевченко. Наставник "желто-синих" попросил стюардов пропустить парней, после чего они присоединились к команде.

Напомним, в 1/4 финала Евро-2020 наших ребят ждет Англия. Матч состоится в субботу, 3 июля.