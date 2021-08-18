Детективный роман, - Суркис презрительно оценил затяжное назначение тренера сборной Украины

УАФ более 2 недель не могла назначить нового тренера сборной Украины. Функционеров перед ожиданиям Реброва не остановили даже ответственные матчи квалификации и чемпионата мира, которые состоятся в начале сентября.

По мнению почетного члена УЕФА Григория Суркиса, действия УАФ очень безответственные, ведь уже скоро на главную команду страны ожидают очень ответственные игры. Функционеры в ожидании ответа от Сергея Реброва затянули процесс назначения преемника Шевченко на большой срок.

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Знаете, я не хочу это комментировать, потому что, мягко говоря, этот детективный роман не может сегодня существовать, если нет стратегии и перспективы. Это не делается за 2 недели до восстановления квалификации чемпионата мира,

– сказал Григорий Суркис.

Напомним, Андрей Шевченко объявил о завершении работы в сборной еще 1 августа. Вместе с ним команду покинул весь его штаб.

Мирону Маркевичу, который возглавлял Комитет национальных сборных, сообщили, что команду возглавит Сергей Ребров, из-за чего тренер обиделся и покинул работу в УАФ.

Но с назначением Сергея Реброва возникли трудности, ведь 6 июня он подписал контракт с Аль-Айном, а агенты, которые работали над его переходом, получили очень большие деньги. Расторгнуть соглашение с клубом Реброву не удалось, поэтому он остался работать в Эмиратах.

Команду временно доверили 64-летнему Александру Петракову, который выигрывал чемпионат мира по U-20. Заявку на матчи против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября) формировал Комитет национальных сборных, который после ухода Маркевича возглавили Олег Блохин и Алексей Михайличенко.