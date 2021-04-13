Нападающего СК Днепр-1 Артема Довбика хотят видеть несколько европейских клубов. Недавно Артем дебютировал в составе сборной Украины.

По информации СМИ бельгийские и турецкие клубы следят за Артемом Довбиком. В частности, сообщается об интересе Бешикташа.

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Контракт Довбика с днепрянами рассчитан до конца 2023 года. И клуб не настроен на расставание со своим лидером. Накануне в прессе сообщали о заинтересованности в услугах Артема киевского Динамо и донецкого Шахтера

Напомним, что в Довбика уже есть зарубежный опыт. Форвард выступал за молдавскую Зарю, а также датские Мидтьюлланн и Сеннерйюск.