Дебютантом сборной интересуются европейские клубы – ранее речь шла об интересе Динамо и Шахтера
Нападающего СК Днепр-1 Артема Довбика хотят видеть несколько европейских клубов. Недавно Артем дебютировал в составе сборной Украины.
Источник:Meta-ratings
По информации СМИ бельгийские и турецкие клубы следят за Артемом Довбиком. В частности, сообщается об интересе Бешикташа.
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Контракт Довбика с днепрянами рассчитан до конца 2023 года. И клуб не настроен на расставание со своим лидером. Накануне в прессе сообщали о заинтересованности в услугах Артема киевского Динамо и донецкого Шахтера
Напомним, что в Довбика уже есть зарубежный опыт. Форвард выступал за молдавскую Зарю, а также датские Мидтьюлланн и Сеннерйюск.
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