Даже не рассматриваю эти варианты, – Довбык рассказал, почему не собирается переходить в Россию

Интерес к нападающему СК Днепр-1 и сборной Украины Артему Довбыку проявляют многие клубы. Не прочь его видеть у себя и российские команды.

Впрочем, футболист не собирается ехать играть в страну-агрессор. Артем благодарен своей стране и не собирается закрывать глаза на аннексию и вооруженное нападение на восточные области.

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Почему Довбик не поедет играть в Россию

Я очень люблю свою страну. Здесь вырос, стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя Родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили по-украински. Точнее, суржиком, но это не так важно,

– сказал Довбык.

Также он добавил, что как только появилась информация о предложениях из России – папа перезвонил сразу.

"Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, отец сразу набрал и сказал: "Я что-то не понял". Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и прежде всего хочу, чтобы в нашей стране наступил мир", – добавил футболист.