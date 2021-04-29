29 апреля 1992 года в Ужгороде "сине-желтые" сыграли первый поединок в своей летописи. Соперником украинцев стала сборная Венгрии.

Исторический матч национальной команды Украины завершился поражением хозяев со счетом 1:3. Единственный гол украинцев уже в компенсированное время записал в актив игрок одесского Черноморца Иван Гецко, который удачно исполнил штрафной.

Результативный удар Гецко / Фото Укринформ

Первая половина поединка прошла без голов – все четыре мяча были забиты после перерыва. Сначала дебютант венгерской команды Иштван Шалои воспользовался прострелом с левого фланга и расстрелял Игоря Кутепова. А потом дубль оформил Йожеф Киприх. Сначала нападающий Фейеноорда использовал ошибку наших защитников и мощно пробил, а затем реализовал пенальти.

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Тренерский штаб сборной Украины включил в заявку на матч представителей пяти клубов: Динамо, Днепра, Шахтера, Черноморца и запорожского Металлурга. Больше всего игроков делегировали "моряки" – сразу восемь футболистов. Всего в расширенный список нашей сборной было внесено 41 исполнителя.

Олег Саленко в своем единственном матче за сборную Украины / Фото Укринформ

Для большинства футболистов тот поединок в Ужгороде остался одним из немногих в сине-желтой футболке. Вскоре Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь и Олег Саленко сменят гражданство и будут играть за Россию. А Олег Лужный, например, станет легендой нашего футбола и будет выступать за сборную более десяти лет.

Протокол

Украина – Венгрия 1:3

29.04.1992. Ужгород. Стадион "Авангард". 13 000 зрителей. +22°C.

Судья: Вадим Жук (Беларусь).

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третьяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий (к), Саленко (Гецко, 59), Погодин (Сак, 56), Щербаков (Гусев, 69).

Главный тренер – Виктор Прокопенко.

Голы: Гецко, 90+2 – Шалои, 61, Киприх, 70, 84 (пен.)

Программа 24 канала "Вспомнить все" о первом матче "сине-желтых"