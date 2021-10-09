Дадим слабину – нас задавят, – Левченко призывает Украину к храбрости в игре с финнами
Источник:Команда№1
Уже в 19:00 прозвучит стартовый свисток матча группового этапа отбора на чемпионат мира-2022 Финляндия – Украина. "Желто-синим" в этом противостоянии нужна только победа.
Бывший хавбек сборной Украины Евгений Левченко верит, что подопечные Петракова смогут привезти из Финляндии три очка. Впрочем, легкого матча он не ждет, ведь Суоми – боевой коллектив.
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Мы должны контролировать мяч. Если мы дадим слабину – они нас задавят. Когда как не сейчас доказывать, что ничья в Киеве была недоразумением. Я люблю эту сборную Украины за то, что она играет в футбол, а не панически бьет мяч вперед. А что касается самого результата, то я поставлю на минимальную победу "желто-синих" – 1:0,
– сказал Левченко.
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