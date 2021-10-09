Колишній хавбек збірної України Євген Левченко вірить, що підопічні Петракова зможуть привезти з Фінляндії три очки. Втім, легкого матчу він не чекає, адже Суомі – бойовий колектив.

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Ми повинні контролювати м'яч. Якщо ми дамо слабину – вони нас задавлять. Коли як не зараз доводити, що нічия в Києві була непорозумінням. Я люблю цю збірну України за те, що вона грає в футбол, а не панічно б'є м'яч вперед. А що стосується самого результату, то я поставлю на мінімальну перемогу "жовто-синіх" – 1:0,

– сказав Левченко.

Нагадаємо, у Фінляндії та України по 5 очок, але у фінів в запасі ще виїзний матч проти Казахстану.