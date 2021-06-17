Дайджест игрового дня на Евро-2020: миллиметры России, роскошный Бэйл, итальянский каток – видео

Особенный день на турнире дарит нам прогрессию в виде счетов: 1:0, 2:0, 3:0. Финляндия уступает России, Бэйл ведет за собой Уэльс, а Италия снимает еще один скальп.

Группа В, Фи нляндия – Россия 0:1

Гол: Миранчук, 45+2.

Звезда матча: Алексей Миранчук (Россия).

На старте встречи финны открыли счет – Йоэль Похьянпало головой отправил мяч в сетку. Однако после просмотра VAR рефери отменил взятие ворот. Повтор показал крошечный офсайд у нападающего сборной Финляндии, который принес своей команде победу в первом туре над Данией. Россия воспользовалась одним из немногих шансов. Индивидуальное мастерство игрока Аталанты Алексея Миранчука позволило россиянам завоевать три очка.

Обзор матча

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Группа F, Турция – Уэльс 0:2

Голы: Рэмзи, 42, К. Робертс, 90+5.

Звезда матча: Гарет Бэйл (Уэльс).

Прежде чем отличиться, Аарон Рэмзи потерял несколько замечательных возможностей. Однако под занавес тайма Аарон откликнулся на гениальную передачу Гарета Бэйла и открыл счет. После перерыва забивать мог уже Бэйл. Лидер сборной Уэльса заработал пенальти, однако сам его и не реализовал, запустив снаряд над перекладиной. В компенсированное время Бэйл организовал еще один гол для партнера после эпического розыгрыша углового.

Обзор матча

Группа А, Италия – Швейцария 3:0

Голы: Локателли, 26, 52, Иммобиле, 89.

Звезда матча: Мануэль Локателли (Италия).

После легкой прогулки с турками команда Роберто Манчини поразила уверенной игрой с крепкой Швейцарией. Италия без особых проблем разобралась с соперником. Сначала дубль оформил Мануэль Локателли, недавняя цель донецкого Шахтера, а затем второй гол на Евро-2020 забил Чиро Иммобиле. Теперь сразу пять игроков делят звание лучшего бомбардира турнира, имея по 2 гола в активе.

Обзор матча

Расписание на 17 июня (четверг)

Украина – Северная Македония (каналы "Украина, "Футбол 1/2") 16:00

Дания – Бельгия (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Нидерланды – Австрия (каналы "Футбол 1/2") 22:00