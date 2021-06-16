Группа F, Венгрия – Португалия 0:3

Голы: Геррейро, 84, Роналду, 87 (пенальти), 90+2.

Звезда матча: Криштиану Роналду (Португалия).

Поединок в Будапеште (единственном городе, где позволили на 100 процентов заполнить трибуны на Евро-2020) сохранял максимальную интригу до самого конца. Номинальные гости держали оборону до 84-й минуты. Сначала отличился Рафаэл Геррейро, а потом взялся за дело Криштиану. Сперва Джюнейт Чакыр назначил пенальти, который реализовал Роналду и забил свой 10-й гол на чемпионатах Европы – абсолютный рекорд (обошел Мишеля Платини). А вскоре гений оформил дубль и обновил серию рекордов. В частности, стал самым возрастным автором дубля на Евро (превзошел достижение Андрея Шевченко), а еще оказался первым, кто сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Обзор матча

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Группа F, Франция – Германия 1:0

Гол: Хуммельс (автогол), 20.

Звезда матча: Поль Погба (Франция).

Судьбу битвы титанов решил автогол защитника немецкой сборной Матса Хуммельса. Защитник, вернувшийся после более чем двухлетнего отсутствия в главной команде страны, срезал мяч в собственные ворота после прострела Люки Эрнандеса. Попытки немцев сравнять счет были слишком слабыми – французы опасно контратаковали и даже забили второй гол – VAR зафиксировал минимальный офсайд у Киллиана Мбаппе и отменил гол Карима Бензема.

Обзор матча

Расписание на 16 июня (среда)

Финляндия – Россия (каналы "Футбол 1/2") 16:00

Турция – Уэльс (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Италия – Швейцария (каналы "Футбол 1/2") 22:00