Група В, Фінляндія – Росія 0:1

Гол: Міранчук, 45+2.

Зірка матчу: Олексій Міранчук (Росія).

На старті зустрічі фіни відкрили рахунок – Йоель Пох'янпало головою відправив м'яч у сітку. Однак після перегляду VAR рефері скасував взяття воріт. Повтор показав крихітний офсайд у нападника збірної Фінляндії, який приніс своїй команді перемогу у першому турі над Данією. Росія скористалася одним з небагатьох шансів. Індивідуальна майстерність гравця Аталанти Олексія Міранчука дозволила росіянам завоювати три очки.

Огляд матчу

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Група F, Туреччина – Уельс 0:2

Голи: Ремзі, 42, К. Робертс, 90+5.

Зірка матчу: Гарет Бейл (Уельс).

Перш ніж відзначитися, Аарон Ремзі змарнував кілька чудових нагод. Проте під завісу тайму Аарон відгукнувся на геніальну передачу Гарета Бейла і відкрив рахунок. По перерві забивати міг вже Бейл. Лідер збірної Уельсу заробив пенальті, однак сам його і не реалізував, запустивши снаряд над поперечкою. У компенсований час Бейл організував ще один гол для партнера після епічного розіграшу кутового.

Огляд матчу

Група А, Італія – Швейцарія 3:0

Голи: Локателлі, 26, 52, Іммобіле, 89.

Зірка матчу: Мануель Локателлі (Італія).

Після легкої прогулянки з турками команда Роберто Манчіні вразила впевненою грою з міцною Швейцарією. Італія без особливих проблем розібралася з суперником. Спочатку дубль оформив Мануель Локателлі, недавня ціль донецького Шахтаря, а потім другий гол на Євро-2020 забив Чіро Іммобіле. Відтепер одразу п'ятеро гравців ділять звання найкращого бомбардира і мають в активі по 2 голи.

Огляд матчу

Розклад на 17 червня (четвер)

Україна – Північна Македонія (канали "Україна, "Футбол 1/2") 16:00

Данія – Бельгія (канали "Футбол 1/2") 19:00

Нідерланди – Австрія (канали "Футбол 1/2") 22:00