Дайджест игрового дня на Евро-2020: конкуренты Украины, крах фаворитов, регресс Испании – видео

Суббота подарила нам очень яркие и зрелищные поединки. Венгры остановили Францию, Португалия и Германия выдали феерию, Испания не справилась с Польшей.

Группа F, Венгрия – Франция 1:1

Голы: Фиоло, 45+2 – Гризманн, 66.

Звезда матча: Ласло Кляйнхайслер (Венгрия).

Если в поединке с португальцами Венгрия выдержала только 84 минуты, а затем посыпалась, то в дуэли с действующими чемпионами мира сумела устоять. Более того, именно венгры открыли счет – 31-летний Оттило Фиоло завершил стремительный контрвыпад точным ударом. После перерыва французы отыгрались усилиями Антуана Гризманна. Первая громкая неожиданность на Евро-2020.

Обзор матча

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Группа F, Португалия – Германия 2:4

Голы: Роналду, 15, Диогу Жота, 67 – Рубен Диаш (автогол), 35, Геррейру (автогол), 39, Хаверц, 51, Госенс, 60.

Звезда матча: Робин Госенс (Германия).

Эпическая перестрелка в Мюнхене стала украшением всего турнира и опередила по интриге, драматургии и количеству голов недавнюю битву Украины и Нидерландов. Ливень голевых моментов, невероятный Робин Госенс, два автогола за 5 минут – кажется, просмотра хайлайтов будет недостаточно для того, чтобы оценить высоченное качество поединка.

Обзор матча

Группа Е, Испания – Польша 1:1

Голы: Мората, 25 – Левандовски, 54.

Звезда матча: Жорди Альба (Испания).

После провального противостояния со шведами команда Луиса Энрике теперь потеряла очки с поляками. Наши соседи действовали самоотверженно и мужественно, а Испания выглядела инертной и негибкой. Все могло сложиться иначе, если бы обидчик Динамо в составе Вильярреала Жерар Морено реализовал пенальти – штанга.

Обзор матча

Расписание на 20 июня (воскресенье)

Италия – Уэльс (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Швейцария – Турция (каналы "Футбол 1/2") 22:00