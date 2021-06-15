Дайджест игрового дня на Евро-2020: фантастика Шика, первое удаление и геройство Ольсена – видео

Матчи понедельника на чемпионате Европы стали особенными. Премьерное удаление, первый вратарский автогол, первая нулевая ничья и рекорд в категории "Самый дальний гол" – все это случилось 14 июня.

Группа D, Шотландия – Чехия 0:2

Голы: Шик, 42, 52.

Звезда матча: Патрик Шик (Чехия).

Стартовый поединок игрового дня подарил нам невероятный гол Патрика Шика, который поразил ворота с 45-метрового расстояния. Это наиболее дальний гол в истории континентального первенства (по крайней мере, начиная с 1980 года, когда начали фиксировать такие показатели). Еще до этого Шик открыл счет в присущем стиле, выиграв дуэль на втором этаже. В итоге, заслуженная победа чехов.

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Обзор матча

Группа Е, Польша – Словакия 1:2

Голы: Линетты, 46 – Щенсны (автогол), 18, Шкриньяр, 69.

Звезда матча: Милан Шкриньяр (Словакия).

С Робертом Левандовски, но без победы – так начали турнир поляки. В первом тайме Роберт Мак разобрался на фланге с двумя защитниками и пробил с острого угла. Мяч попал в штангу и от головы Войцеха Щенсны влетел в сетку. Первая атака после перерыва подарила Польше надежду – Кароль Линетты счет сравнял. Однако дальше было удаление Гжегожа Криховяка и гол после "стандарта" Милана Шкриньяра, который подарил Словакии победу.

Обзор матча

Группа Е, Испания – Швеция 0:0

Звезда матча: Виктор Линделеф (Швеция).

Несмотря на 17 ударов, в этот вечер ворота сборной Швеции остались на замке. Как ни старались испанцы, пробить Робина Ольсена им не удалось (хотя лучшим игроком матча признали не кипера, а защитника шведов). В числе самых активных были Жорди Альба и Дани Ольмо – первый разрывал фланг, а второй раз не раз стрелял по воротам. Все бесполезно – первая нулевая ничья на турнире и сенсационное лидерство Словакии в группе Е.

Обзор матча

Расписание на 15 июня (вторник)

Венгрия – Португалия (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Франция – Германия (каналы "Футбол 1/2") 22:00