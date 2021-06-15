Група D, Шотландія – Чехія 0:2

Голи: Шик, 42, 52.

Зірка матчу: Патрік Шик (Чехія).

Стартовий поєдинок ігрового дня подарував нам неймовірний гол Патріка Шика, який вразив ворота з 45-метрової відстані. Це найбільш дальній гол в історії континентальної першості (принаймні, починаючи з 1980-го, коли почали фіксувати такі показники). Ще до цього Шик відкрив рахунок у притаманному стилі, вигравши дуель на другому поверсі. У підсумку, заслужена перемога чехів.

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Огляд матчу

Група Е, Польща – Словаччина 1:2

Голи: Лінетти, 46 – Щенсни (автогол), 18, Шкріньяр, 69.

Зірка матчу: Мілан Шкріньяр (Словаччина).

З Робертом Левандовським, але без перемоги – так розпочали турнір поляки. У першому таймі Роберт Мак розібрався на фланзі з двома захисниками і пробив з гострого кута. М'яч влучив у штангу і від голови Войцеха Щенсни влетів у сітку. Перша атака по перерві подарувала Польщі надію – Кароль Лінетти рахунок зрівняв. Однак далі було вилучення Гжегожа Криховяка і гол під час "стандарту" Мілана Шкріньяра, який подарував Словаччині перемогу.

Огляд матчу

Група Е, Іспанія – Швеція 0:0

Зірка матчу: Робін Ольсен (Швеція).

Незважаючи на 17 ударів, цього вечора ворота збірної Швеції залишилися на замку. Як не старалися іспанці, пробити Робіна Ольсена їм не вдалося (хоча найкращим гравцем матчу визнали не кіпера, а захисника шведів). Чи не найактивнішими на полі були Жорді Альба та Дані Ольмо – перший розривав фланг, а другий неодноразово стріляв по воротах. Усе марно – перша нульова нічия на турнірі і сенсаційне лідерство Словаччини у групі Е.

Огляд матчу

Розклад на 15 червня (вівторок)

Угорщина – Португалія (канали "Футбол 1/2") 19:00

Франція – Німеччина (канали "Футбол 1/2") 22:00