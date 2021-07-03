Дайджест игрового дня на Евро-2020: без швейцарского чуда и уверенная поступь фаворита – видео

Первые четвертьфинальные поединки подарили нам немало напряжения. В частности, эмоциональную серию пенальти в Санкт-Петербурге и насыщенную битву в Мюнхене.

1/4 финала, Швейцария – Испания 1:1 (серия пенальти 1:3)

Голы: Шакири, 68 – Закария (автогол), 8.

Звезда матча: Унаи Симон (Испания).

После быстрого гола испанцев показалось, что подвиги швейцарцев на Евро-2020 закончились. Команда Луиса Энрике забила в классическом стиле нынешнего турнира – благодаря автоголу. Кстати, рекордного 10-го на турнире. За все предыдущие 15 чемпионатов Европы было зафиксировано 9 самострелов. Однако Швейцария выстояла и в середине второго тайма даже счет сравняла. На 77-й минуте команда Владимира Петковича осталась в меньшинстве из-за прямой красной для Ремо Фройлера. Однако испанцы не воспользовались этим ни в основное время, ни за два экстратайма. Когда первый удар в послематчевой серии от Серхио Бускетса приняла на себя штанга, в воздухе запахло сенсацией. Впрочем три промаха швейцарцев (два пенальти потянул Унаи Симон) стали препятствием на пути к полуфиналу. Дальше идет Испания.

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Обзор матча



Видео серии посляматчевых пенальти



1/4 финала, Бельгия – Италия 1:2

Голы: Лукаку (пенальти), 45+2 – Барелла, 31, Инсинье, 44.

Звезда матча: Лоренцо Инсинье (Италия).

Все ключевые события мюнхенского поединка случились до перерыва. Ян Вертонген отдал неточную передачу, а Николо Барелла вполне этим воспользовался. Самый интересный отрезок поединка – последние минуты первого тайма. Сначала гол-красавец записал в актив Лоренцо Инсинье. Однако спустя пару минут вернул бельгийцев в игру 19-летний Жереми Докю, который заработал пенальти в борьбе с Джованни Ди Лоренцо. Пенальти в компенсированное время реализовал Ромелу Лукаку, отметившись четвертым голом на турнире. За весь второй тайм Бельгия не смогла забить еще раз, хотя была очень близка к этому. Следовательно, в полуфинале встретятся Италия и Испания.

Обзор матча



Расписание на 3 июля (суббота)

Чехия – Дания (каналы "Футбол 1/2") 19:00

Украина – Англия (каналы "Украина", "Футбол 1/2") 22:00