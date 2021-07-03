1/4 фіналу, Швейцарія – Іспанія 1:1 (серія пенальті 1:3)

Голи: Шакірі, 68 – Закарія (автогол), 8.

Зірка матчу: Унаї Сімон (Іспанія).

Після швидкого голу іспанців здалося, що подвиги швейцарців на Євро-2020 закінчилися. Команда Луїса Енріке забила у класичному стилі нинішнього турніру – завдяки автоголу. До речі, рекордного, 10-го на турнірі. За усі попередні 15 чемпіонатів Європи було зафіксовано 9 самострілів. Однак Швейцарія вистояла та у середині другого тайму навіть рахунок зрівняла. На 77-й хвилині команда Владіміра Петковіча залишилася у меншості через пряму червону для Ремо Фройлера. Проте іспанці не скористалися цим ні в основний час, ні за два екстратайми. Коли перший удар у післяматчевій серії від Серхіо Бускетса прийняла на себе штанга, у повітрі запахло сенсацією. Втім три промахи швейцарців (два пенальті потягнув Унаї Сімон) стали перешкодою на шляху до півфіналу. Далі йде Іспанія.

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Огляд матчу



Відео серії післяматчевих пенальті



1/4 фіналу, Бельгія – Італія 1:2

Голи: Лукаку (пенальті), 45+2 – Барелла, 31, Інсіньє, 44.

Зірка матчу: Лоренцо Інсіньє (Італія).

Усі ключові події мюнхенського поєдинку трапилися до перерви. Ян Вертонген віддав неточну передачу, а Ніколо Барелла сповна цим скористався. Найцікавіший відрізок поєдинку – останні хвилини першого тайму. Спочатку гол-красень записав до активу Лоренцо Інсіньє. Однак повернув бельгійців у гру 19-річний Жеремі Докю, який заробив пенальті у боротьбі з Джованні Ді Лоренцо. Пенальті у компенсований час реалізував Ромелу Лукаку, відзначившись четвертим голом на турнірі. За увесь другий тайм Бельгія не спромоглася забити ще раз, хоча була дуже близькою до цього. Відтак, у півфіналі зустрінуться Італія та Іспанія.

Огляд матчу



Розклад на 3 липня (субота)

Чехія – Данія (канали "Футбол 1/2") 19:00

Україна – Англія (канали "Україна", "Футбол 1/2") 22:00