Цитаишвили отметился шедевром на сборах – такой удар не взял бы ни один голкипер в мире

Молодой хавбек Георгий Цитаишвили набирает форму в Черноморце. Футболист, права на которого принадлежат Динамо, привлек к себе внимание ярким голом.

Черноморец в спарринге разгромил Приштину из Косово. Одесситы не оставили сопернику никаких шансов и забили 4 гола.

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Голы на свой счет записали Цонев, Русин и Пожег. Яркую точку в матче поставил Георгий Цитаишвили. Хавбек классно обыграл соперника и пробил в дальнюю девятку – голкиперу оставалось провожать мяч взглядом.

Напомним, Цитаишвили стал чемпионом мира в составе Украины U-20, но затем решил принять грузинское гражданство. В составе Грузии он провел уже 4 матча, но голами пока не отмечался.