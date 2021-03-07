Южноамериканские сборные не скоро поборются за путевки на ЧМ-2022.

КОНМЕБОЛ решил перенести матчи отбора к ЧМ-2022, которые были запланированы на конец марта 2021 года. Смещение матчей происходит на неопределенный срок.

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Причина такого решения – невозможность собрать всех игроков в указанные сроки. КОНМЕБОЛ и ФИФА проанализируют расписание команд, чтобы найти даты, в которые можно сыграть перенесенные встречи.

Отметим, что многие клубные тренера, в том числе Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола заявляли, что не будут отпускать игроков в расположение сборных.

Интересно, что отборочный турнир в Южной Америке уже и так отстает от графика на четыре тура из-за пандемии коронавируса. Кроме того, летом на континенте состоится перенесенный Копа Америка-2020.