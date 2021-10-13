Честно, это ужас. Надо что-то делать, – Степаненко уничтожил качество газона "Арены Львов"

Полузащитник "сине-желтых" объяснил причины неудачи в игре с Боснией и Герцеговиной. А также раскритиковал поле львовского стадиона.

"Думаю, проблема была в том, что при 1:0, когда играли от обороны, выбегали в контратаки, где нужно было просто отдать хороший пас – и человек бы поставив ногу в пустые ворота. Этого не хватает, как не хватало с финнами", – считает Степаненко.

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Футболист считает, что исход поединка – заслуженный.

Думаю, да. Мы не можем сказать, что у боснийцев не было моментов. Они шли вперед большими силами. Они и зоны большие давали для контратак.

Отдельно Тарас обратил внимание на состояние газона на "Арене Львов":

"Ребята, сборная играет не так часто во Львове. Нужно что-то делать с полями. Мы не можем все матчи проводить на "Олимпийском", где хорошее поле. Честно, ужас. Ты не можешь остановиться. Видели, сколько раз ребята скользили на ровном месте. Оно все в кочках. Надо что-то делать. Мы хотим играть на чемпионате Европы, а у нас одно поле хорошего уровня. Это тоже играет большую роль. У нас техничные футболисты, которые могут быстро убежать один в один с помощью своей квалификации. А мяч прыгает – невозможно", – заявил Степаненко.

Встреча Украины и Боснии и Герцеговины завершилась вничью 1:1.