"Думаю, проблема була в тому, що при 1:0, коли грали від оборони, вибігали в контратаки, де потрібно було просто віддати хороший пас – і людина б поставила ногу в порожні ворота. Цього не вистачає, як не вистачало з фінами", – вважає Степаненко.

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Футболіст вважає, що результат поєдинку – заслуженний.

Думаю, так. Не можемо сказати, що у боснійців не було моментів. Вони теж йшли вперед великими силами. Вони і зони великі давали для контратак.

Окремо Тарас звернув увагу на стані газону на "Арені Львів":

"Хлопці, збірна грає не так часто у Львові. Потрібно щось робити з полями. Ми не можемо всі матчі проводити на "Олімпійському", де хороше поле. Чесно, жах. Ти не можеш зупинитися. Бачили, скільки разів хлопці ковзалися на рівному місці. Воно все в горбах. Треба щось робити. Ми хочемо грати на чемпіонаті Європи, а у нас одне поле хорошого рівня. Це теж відіграє велику роль. У нас технічні футболісти, які можуть швидко втекти один в один за допомогою своєї кваліфікації. А м'яч стрибає – неможливо", – заявив Степаненко.

Зустріч України та Боснії і Герцеговини завершилася внічию 1:1.