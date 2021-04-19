Лиссабонский Спортинг долго следил за украинским форвардом Романом Яремчуком. Слухи о трансфере звучали и в течение зимнего трансферного окна.

Но похоже на то, что Роману не удастся примерить на себя футболку португальского клуба.

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Спортинг больше не заинтересован в услугах украинского нападающего. Клуб решил нацелиться на Паулинью Диаша, который сейчас защищает цвета Браги. Аргументом для клуба стало то, что Диаш не потребует времени для адаптации в новом чемпионате.

Контракт Яремчука с Гентом действующий до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Романа в 13 миллионов евро, но "буйволы" хотят выручить за своего игрока не менее 15 миллионов.