Украинский легионер Ризеспор Николай Морозюк получил статус свободного агента. Его соглашение с клубом завершилось, стороны решили не продолжать сотрудничество.

Интересно Не хуже Неймара: Зинченко похвастался финтом на тренировке сборной Украины

В турецкий клуб Морозюк перешел из Динамо в январе 2019 года. Универсал сыграл за команду 74 матча, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач. По итогам прошлого сезона Ризеспор занял 13 строчку таблицы турецкой Суперлиги.

33-летний футболист ранее защищал цвета Динамо, донецкого Металлурга, Кривбасса, Оболони и Днепра. За сборную Украины он сыграл 13 матчей, в которых отметился забитым голом.