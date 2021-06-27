Український легіонер Різеспора Микола Морозюк отримав статус вільного агента. Його угода з клубом добігла кінця, сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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У турецький клуб Морозюк перейшов з Динамо у січні 2019 року. Універсал зіграв за команду 74 матчі, забив 1 гол та віддав 8 результативних передач. За підсумками минулого сезону Різеспор зайняв 13 сходинку таблиці турецької Суперліги.

33-річний футболіст раніше захищав кольори Динамо, донецького Металурга, Кривбаса, Оболоні та Дніпра. За збірну України він зіграв 13 матчів, в яких відзначився забитим голом.