Было трудно, – Милевский рассказал, почему решил завершить карьеру

Звездный украинский нападающий Артем Милевский больше не подпишет контракт ни с одним клубом. Футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ужгородский Мынай стал последним клубом в карьере Милевского. По словам звезды, это он понимал еще на этапе подписания контракта.

Интересно Милевский проведет прощальный матч: когда состоится и кто из звезд примет участие

Решение было принято давно. Мы понимали, что после Мыная это будет конец, но объявили позже. Мне было уже трудно, хотя без футбола скучаю. Эпоха приходит, эпоха уходит. Я не думал, что будет столько комментариев и эмоций от людей. Это приятно,

– сказал Милевский.

У звезды есть собственный ютуб-канал "Миля", именно на его развитии он планирует сосредоточить свои силы. Кроме того, он рассматривает другие проекты, в которых сможет принять участие.

Сейчас о тренерской карьере Артем не думает, но не исключает варианта, что в будущем попробует свои силы в этой роли.

Также Милевский хочет провести прощальный матч, его организация пока на стадии планирования.